Американский актер заявил о желании получить российское гражданство

Актер Дэнни Трехо заявил, что не отказался бы получить российское гражданство.

Трехо приехал в Москву на фестиваль Comic Con Russia и встретился с поклонниками, передает РИА «Новости».

Актера спросили, хотел бы он получить российское гражданство. «Почему бы и нет?» – сказал он.

В ответ на вопрос о том, с кем ему больше всего понравилось работать, Трехо заявил, что его любимым режиссером является Андрей Кончаловский.

Трехо снимался в фильме Кончаловского «Поезд-беглец» в 1985 году. Актер рассказал, что приглашал режиссера на Comic Con, но тот сейчас не в Москве.

Одна из поклонниц Трехо спросила, мог бы он сыграть роль Кощея Бессмертного. «Да, мне очень нравится играть подобных героев», – ответил актер.

Кроме того, отвечая на вопросы, Трехо согласился открыть ресторан в Москве, отметив, что любит готовить.

Актер сообщил, что еще не успел прогуляться по Москве, но планирует. «Это великолепный город», – сказал он.

Трехо снимался в фильмах «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете», «Ягуар», «Инферно», «Хищники».

Фестиваль Comic Con Russia проходит с 4 по 7 октября в выставочном комплексе «Крокус-Экспо».

Напомним, в среду французский продюсер и актер, брат Жерара Депардье Ален сообщал, что готов стать гражданином России. Сам Жерар Депардье получил гражданство России в 2013 году.

В июне российское гражданство получил американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон.

В ноябре 2016 года российское гражданство получил американский актер Стивен Сигал.