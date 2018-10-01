Глава СВР рассказал о сотрудничестве российских и британских спецслужб

Служба внешней разведки (СВР) раскрыла документы о проведении совместных операций советскими и британскими спецслужбами во время Второй мировой войны, сообщил директор службы Сергей Нарышкин.

«Речь идет о совместной операции с британцами в годы Второй Мировой войны, операция «Ледоруб». Мы предали гласности ряд архивных материалов, как раз об участниках этой операции, об агентах-нелегалах советской разведки, людях, которые представляли разные страны, разных национальностей, которые были объединены общей идеей борьбы с фашизмом», – цитирует ТАСС выступление Нарышкина в эфире телеканала «Россия 1».

Глава СВР также показал некоторые документы, включая фотографии.

Нарышкин выразил уверенность, что нынешний кризис в российско-британских отношениях будет преодолен.

«Любая война всегда заканчивается миром», – отметил он.

Отношения между Россией и Британией остаются напряженными из-за «дела Скрипалей» и последнего шпионского скандала, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД.

В пятницу российское посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании с требованием незамедлительно предоставить факты, на основании которых сделан вывод о якобы участии Москвы в «кибератаках» на Форин Офис и сеть военной лаборатории в Портон-Дауне.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что историкам и юристам в Британии будет стыдно за термин highly likely (весьма вероятно), используемый сейчас официальным Лондоном в отношении дела Скрипалей.