Анонсирована встреча заместителей глав МИД России, Китая и КНДР

Трехсторонние консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств России, Китая и КНДР состоятся в Москве, 9 октября, сообщили в посольстве России в Пхеньяне.

В посольстве уточнили, что 8 октября дипломаты из России и КНДР проведут двусторонние консультации, а на 9 число будет запланирован встреча в трехстороннем формате, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе Россия предложила принять резолюцию СБ ООН в поддержку улучшения ситуации на Корейском полуострове.