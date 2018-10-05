Создана рабочая группа по предотвращению оттока капитала из России

Взгляд
5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
Разделы

Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
Перейти а раздел…

В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...

Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...

      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Берлин присоединился к обвинениям Вашингтона в адрес Москвы
          Россия и Индия договорились о поставках С-400Газпром предложил разбавлять природный газВАДА похвасталось сетью информаторов в РоссииВ Крыму объяснили нежелание Запада признавать референдум о воссоединении с Россией
          Американские СМИ указали на страну СНГ, где разразится следующий кризисПентагон назвал «неприемлемым» создание Россией ракеты с ядерным двигателемНа призывавшего к травле россиянок лидера «Мужского государства» завели делоКиев объявил Донбасс «гирей на ногах» России
          Голландский премьер применил против россиян «карательные меры»Пропавший глава Интерпола нашелсяАвиабилеты в Европу рекордно подешевелиБелоруссия пожаловалась на невозможность положиться на Россию

          Главная тема


          В США началась игра вокруг еще одного предателя российской разведки

          шпионские игры


          Британским разведчикам разрешили пытать, убивать и насиловать во благо родины

          Армия и вооружения


          Названы сроки первого полета Ил-112В

          танцы политиков


          Козырев пошутил про «взломанную» Мэй

          Видео

          «диктовать свои условия»


          Эксперт оценил планы Украины создать ракету, способную «достать до Москвы»

          «ловушка Фукидида»


          Почему теперь и Китай «вмешивался в американские выборы»

          главные достижения


          Чего добилась Чечня за десять лет

          шпионские игры


          Мэй и Рютте делают из сотрудников ГРУ идиотов

          октябрь 93-го


          Как группе спецназа «Вымпел» удалось арестовать Руцкого без единого выстрела

          «русские тролли»


          Ирина Алкснис: Мир разлюбил голливудские фильмы, и в этом опять виновата Россия

          «АУЕвшие дети»


          Лев Пирогов: То там, то здесь подростки маршируют по улицам, скандируя «АУЕ» и громя киоски

          «потянуло бензинчиком»


          Игорь Мальцев: Раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Создана рабочая группа по предотвращению оттока капитала из России

          5 октября 2018, 20:51

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Российское правительство совместно с представителями бизнеса создало рабочую группу по разработке условий, направленных на предотвращение вывода денег из страны, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

          На совещании в Казани Силуанов сообщил, что основные усилия направлены на то, чтобы российский бизнес вкладывал свои ресурсы в проекты на территории России, а не за рубежом. «На данный момент в правительстве создана специальная группа для решения этой задачи, в которую входят представители бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и профильных министерств», – приводит его слова ТАСС.

          Вице-премьер сообщил, что кабмин определил несколько направлений, по которым могли бы быть использованы средства компаний. Речь идет не об административных решениях, отметил он. По словам главы Минфина, деньги должны заработать, должны быть вложены в новые проекты. Именно в таком ключе и ведется диалог с бизнесом, сказал Силуанов.

          Первое направление, по которому ведется работа с бизнесом, – это реализация указов президента, включая национальные проекты, развитие экспортно-ориентированных промпроизводств, создание новых бизнесов, в том числе и в сферах, которые занимаются развитием человеческого капитала.

          Второе направление – инфраструктурное, которое подразумевает строительство дорог и коммуникаций, где требуется меры дополнительной поддержки со стороны государства в виде гарантии, субсидий, вливаний может в капитал совместных предприятий, уточнил глава Минфина.

          В третье направление войдут проекты, которые не создавались раньше и предлагаются самим бизнесом, сообщил Силуанов.

          Напомним, Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году до 55 млрд долларов с 30 млрд долларов, в 2019 году – до 27 млрд долларов и до 18 млрд долларов в 2020-2021 годах.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............