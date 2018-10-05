Создана рабочая группа по предотвращению оттока капитала из России

Российское правительство совместно с представителями бизнеса создало рабочую группу по разработке условий, направленных на предотвращение вывода денег из страны, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

На совещании в Казани Силуанов сообщил, что основные усилия направлены на то, чтобы российский бизнес вкладывал свои ресурсы в проекты на территории России, а не за рубежом. «На данный момент в правительстве создана специальная группа для решения этой задачи, в которую входят представители бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и профильных министерств», – приводит его слова ТАСС.

Вице-премьер сообщил, что кабмин определил несколько направлений, по которым могли бы быть использованы средства компаний. Речь идет не об административных решениях, отметил он. По словам главы Минфина, деньги должны заработать, должны быть вложены в новые проекты. Именно в таком ключе и ведется диалог с бизнесом, сказал Силуанов.

Первое направление, по которому ведется работа с бизнесом, – это реализация указов президента, включая национальные проекты, развитие экспортно-ориентированных промпроизводств, создание новых бизнесов, в том числе и в сферах, которые занимаются развитием человеческого капитала.

Второе направление – инфраструктурное, которое подразумевает строительство дорог и коммуникаций, где требуется меры дополнительной поддержки со стороны государства в виде гарантии, субсидий, вливаний может в капитал совместных предприятий, уточнил глава Минфина.

В третье направление войдут проекты, которые не создавались раньше и предлагаются самим бизнесом, сообщил Силуанов.

Напомним, Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году до 55 млрд долларов с 30 млрд долларов, в 2019 году – до 27 млрд долларов и до 18 млрд долларов в 2020-2021 годах.