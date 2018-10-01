Трампа высмеяли за прилипший кусок туалетной бумаги

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа из-за видео, на котором к ботинку главы Белого дома приклеился кусок белой бумаги; некоторые предположили, что эта бумага туалетная.

Ролик был опубликован в Twitter.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq — Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 октября 2018 г.

На нем запечатлено, как Трамп поднимается на борт самолета. При этом к его ботинку прилип кусок белой бумаги.

Некоторые пользователи предположили, что это – туалетная бумага.

Пользователь Bryan, комментируя ситуацию, едко заметил, что «мусор привлекает мусор».

Trash attracts trash — Bryan (@possiblyextra) 5 октября 2018 г.

Пользовательница Holly Figueroa O'Reilly написала, что хоть инцидент с бумагой «не является поводом для досрочного снятия с него (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) президентских полномочий», но подтверждает известное мнение» – американский лидер «попросту идиот».