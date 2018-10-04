Американский генерал высказался о войне с Ираном

Соединенные Штаты не стремятся начать войну с Ираном и хотят решать возникающие разногласия с помощью дипломатии, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.

«Нет, я не думаю, что мы стремимся к тому, чтобы начать войну с Ираном», – приводит его слова ТАСС.

По словам американского генерала, Вашингтон не концентрирует усилия на том, чтобы начался вооруженный конфликт с исламской республикой.

«Основной наш подход заключается в том, чтобы решить этот вопрос с помощью дипломатических методов и экономического давления», – заметил он, заверив, что это не означает, что США находятся на пути к войне с Ираном.

Генерал, однако, подчеркнул, что при необходимости войска США будут готовы дать «быстрый и мощный ответ».

Отношения США и Ирана обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Хозяин Белого дома неоднократно обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. Иранские лидеры заявляли, что намерены продолжать прежнюю политическую линию, несмотря на давление со стороны Вашингтона.