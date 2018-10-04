В Кремле прокомментировали возможность визита Путина на свадьбу Шредера

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента России Владимира Путина присутствие на свадьбе экс-канцлера Германии Герхарда Шредера не значится.

Церемония бракосочетания Герхарда Шредера и гражданки Республики Корея Ким Со Ен запланирована на 5 октября, торжество пройдет в Берлине, передает ТАСС.

Напомним, сообщения о возможном визите Путина на свадьбу Шредера распространили немецкие СМИ. Между тем, в Кремле подчеркивали, что о возможности визита пока не было и речи.

Напомним также, в августе Путин приезжал на свадьбу главы МИД Австрии Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Президент подарил Кнайсль букет цветов, тульский самовар, масловыжималку и картину.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении посещения Путиным этой свадьбы.