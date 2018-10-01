Пашинин оправдался после информации о «службе» в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в рядах украинских националистов в Донбассе, оправдался после рассказа бывшего командира Андрея Гергерта о его непродолжительной «службе».

Пашинин отреагировал на заявление Гергерта о том, что россиянин был на передовой один или два месяца, и приносил больше информационной пользы, нежели военной.

«Меня это насмешило, и, я уверен, насмешит всех ребят, с которыми мы там были. Я был на «нуле» (передняя линия обороны) а там один день как три года», – оправдался актер изданию «Обозреватель».

Пашинин опроверг возможность своего участия в украинской политике: «Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме», – ответил он на вопрос журналиста, и добавил, что политики «просто рулят финансовыми потоками».

Ранее Анатолий Пашинин, вступивший в ряды украинских националистов в Донбассе, заявил о слежке за ним со стороны СБУ и пригрозил украинским спецслужбам свести счеты с жизнью.