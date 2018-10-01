Стало известно, как инцидент с Крымским мостом повлияет на сроки стройки

Работы по возведению железнодорожной части Крымского моста идут с опережением, поэтому происшествие со съехавшим в воду пролетом не повлияет на сроки сдачи, сообщил председатель совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

«Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь», – цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Он отметил, что команда работает «с заделом», и инцидент никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет.

По плану надвижка пролетов на морских участках должна завершиться в первом квартале 2019 года.

Напомним, в четверг пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций. Происшествие не оказало влияния на судоходство в Керченском проливе, пострадавших нет.

На официальной странице Крымского моста в соцсети Facebook пошутили об инциденте. Украинские СМИ откликнулись на ситуацию эмоционально.