В НАТО прокомментировали обвинения Нидерландов в адрес России

В связи с заявлениями Нидерландов Североатлантический альянс намерен укрепить меры для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил, что Нидерланды проинформировали министров обороны стран-членов НАТО о кибератаке на ОЗХО в Гааге. Согласно этим данным, операция якобы проводилась ГРУ, однако была сорвана голландскими спецслужбами в партнерстве с Великобританией, передает РИА «Новости».

Также Британии удалось определить, что «ГРУ стоит за рядом других кибератак по всему миру», которые «затронули граждан многих стран, в том числе и России, и вызвали колоссальные экономические издержки».

Отмечается, что «союзники по НАТО солидарны с решением голландского и британского правительств указать на Россию в связи с откровенными попытками подорвать международное право и международные институты».

В заявлении подчеркивается, что Москва «должна прекратить свое безрассудное поведение, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации».

Альянс намерен ответить на якобы совершенную атаку усилением «мер в сфере кибербезопасности».

Ранее сообщалось, что Британия и Нидерланды выступили с совместным заявлением по деятельности разведки России.

До этого сообщалось, что Нидерланды выслали четырех россиян за якобы совершенную кибератаку на ОЗХО. МИД России назвал эти обвинения примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.