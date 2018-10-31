Керимов решил зарегистрировать бизнес в Дагестане

Бизнес члена Совета Федерации Сулеймана Керимова будет зарегистрирован в Дербенте (Дагестан), сообщил глава республики Владимир Васильев.

«На момент начала работы мы почти остались без крупного бизнеса в Дагестане. Сейчас с Керимовым достигнута договоренность: бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте», – передает слова Васильева «Интерфакс».

Он добавил, что налоговые сборы будут составлять ежегодно около 5 млрд рублей, на которые можно было бы открыть аэропорт в Дербенте.

Васильев добавил, что Керимов как уроженец Дербента попросил «дать ему возможность реализовать свой потенциал на родине», сообщается на сайте правительства Дагестана.

«При этом бизнесмен жаловался, что до этого ему такой возможности не представляли, а договоренности обуславливались какими-то услугами и условиями и не выдерживались. Я говорю при всех: мы будем все договоренности выдерживать, взаимно. Средства будут проходить через наш бюджет и реализовываться в рамках программ в Дербенте согласованно с его жителями», – заявил Васильев.

Он добавил, что сейчас бюджет Дербента – 1 млрд рублей, и налоги с бизнеса Керимова станут огромным дополнительным ресурсом.

Отметим, что механизм принятия решения не ясен. Керимов как член Совета Федерации не имеет права принимать бизнес-решения (каковым является перевод бизнеса в Дагестан). Согласно федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» депутаты и сенаторы не вправе «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности».

В начале июля Сулейман Керимов вернулся в Россию из Ниццы, где в ноябре 2017 года его задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позже с него сняли все обвинения.