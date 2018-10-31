Чемпиону мира по футболу дали два года тюрьмы за связи с мафией

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта приговорен к двум годам лишения свободы за связи с мафией и хранение оружия.

Дело Яквинты рассматривал суд города Реджо-ди-Калабрия. Футболиста обвинили в незаконном владении огнестрельным оружием в декабре 2015 года, позже к статье добавилась деятельность в интересах мафиозной организации ндрангета, действовавшей в области Калабрия на юге Италии, передает «Р-Спорт».

Обвинение требовало для него шесть лет лишения свободы. В итоге его приговорили к двум годам тюрьмы. Он покинул заседание под крики «Позор!»

По делу проходят более 140 человек, в том числе отец Яквинты – его приговорили к 19 годам лишения свободы.

У Яквинты нашли револьвер, пистолет и 126 патронов. Оружием он владел на законных основаниях, однако затем передал своему отцу, не сообщив об этом правоохранительным органам. Отцу Яквинты с 2012 года запретили владение оружием, так как он имел связи с приближенными к ндрангете людьми.

Яквинта с 2007 по 2013 годы играл за «Ювентус», за который сыграл 86 матчей и забил 30 голов. Также имеет в своем активе 40 игр за сборную Италии, в которых забил шесть раз. Один из этих голов забит на победном для Италии чемпионате мира по футболу 2006 года.