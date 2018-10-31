Число конкурсов президентских грантов могут увеличить

Фонд президентских грантов собирается провести в 2019 году три конкурса для социально значимых проектов некоммерческих организаций (НКО), сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы ставим сейчас перед Фондом и экспертным советом задачу в следующем году впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года», – передает его слова РАПСИ.

В рамках второго в этом году конкурса Фонда президентских грантов состоялось заседание координационного комитета, по итогам которого будет опубликован список победителей. На победу претендуют 2 тыс. 22 НКО, которые запросили поддержку на сумму 4,69 млрд рублей.

Рассматривается возможность увеличения объема поддержки с 4,35 до 4,69 млрд рублей за счет экономии на административных расходах. Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов поступило 9 тыс. 843 заявки, из которых на независимую экспертизу было направлено 9 тыс. 34 проекта.