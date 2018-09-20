К участию в конкурсе президентских грантов допущены более 9 тыс. проектов

Взгляд
20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Скандал скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...

Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
В том, что именно Россия закрывает историю по-настоящему великих географических открытий, есть нечто символическое. Умелый картограф Беллинсгаузен обозначит контуры последнего материка, и на земле не останется великой неизвестности. Подробности...

Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          К участию в конкурсе президентских грантов допущены более 9 тыс. проектов

          20 сентября 2018, 18:53

          Текст: Ольга Никитина

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          Во втором конкурсе президентских грантов 2018 года, общая сумма которых превысит 4,5 млрд рублей, будут участвовать более 9 тыс. проектов, представленных некоммерческими организациями.

          В четверг, 20 сентября, объединенный экспертный совет рассмотрел результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе. По решению совета 665 проектов не были допущены к дальнейшему участию в конкурсе из-за выявленных нарушений, а 144 проекта отозвали сами заявители.

          В результате на независимую экспертизу направлены 9 тыс. 34 из 9 тыс. 843 представленных на конкурс проектов, говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

          Отмечается, что проектов, которые не соответствуют условиям конкурса, становится все меньше. Так, в прошлом году на первом конкурсе до оценки экспертами не были допущены 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе эта доля снизилась до 8,9%, на первом конкурсе 2018 года этот показатель составил 8%, а сейчас – уменьшился до 6,8%. При этом большая часть отклоненных проектов – 51% – была подана в последний день.

          Самой распространенной ошибкой, воспрепятствовавшей ряду проектов поучаствовать в независимой экспертизе, является несоответствие части сведений в форме подтверждения подачи заявки данным из самой заявки. Это могли быть разные грантовые направления, название проекта, краткое описание проекта, запрашиваемая сумма гранта. Отмечается, что такое происходило, если в заявку вносили изменения впопыхах, после того, как была сформирована и подписана форма подтверждения подачи заявки.

          Кроме того, во время заседания в четверг объединенный экспертный совет внес изменения в составе экспертов конкурса. В этот раз проекты будут оценивать 785 человек из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов.

          Объединенный экспертный совет также обсудил вопросы оценки результатов реализации проектов победителей конкурсов, обеспечения открытости соответствующей информации, выявления лучших практик.

          Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября.

          Напомним, Фонд президентских грантов 10 сентября завершил прием заявок на участие во втором в 2018 году конкурсе на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.


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