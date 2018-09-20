К участию в конкурсе президентских грантов допущены более 9 тыс. проектов

Во втором конкурсе президентских грантов 2018 года, общая сумма которых превысит 4,5 млрд рублей, будут участвовать более 9 тыс. проектов, представленных некоммерческими организациями.

В четверг, 20 сентября, объединенный экспертный совет рассмотрел результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе. По решению совета 665 проектов не были допущены к дальнейшему участию в конкурсе из-за выявленных нарушений, а 144 проекта отозвали сами заявители.

В результате на независимую экспертизу направлены 9 тыс. 34 из 9 тыс. 843 представленных на конкурс проектов, говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что проектов, которые не соответствуют условиям конкурса, становится все меньше. Так, в прошлом году на первом конкурсе до оценки экспертами не были допущены 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе эта доля снизилась до 8,9%, на первом конкурсе 2018 года этот показатель составил 8%, а сейчас – уменьшился до 6,8%. При этом большая часть отклоненных проектов – 51% – была подана в последний день.

Самой распространенной ошибкой, воспрепятствовавшей ряду проектов поучаствовать в независимой экспертизе, является несоответствие части сведений в форме подтверждения подачи заявки данным из самой заявки. Это могли быть разные грантовые направления, название проекта, краткое описание проекта, запрашиваемая сумма гранта. Отмечается, что такое происходило, если в заявку вносили изменения впопыхах, после того, как была сформирована и подписана форма подтверждения подачи заявки.

Кроме того, во время заседания в четверг объединенный экспертный совет внес изменения в составе экспертов конкурса. В этот раз проекты будут оценивать 785 человек из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов.

Объединенный экспертный совет также обсудил вопросы оценки результатов реализации проектов победителей конкурсов, обеспечения открытости соответствующей информации, выявления лучших практик.

Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября.

Напомним, Фонд президентских грантов 10 сентября завершил прием заявок на участие во втором в 2018 году конкурсе на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.