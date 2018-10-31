Выставка «Сокровища музеев России» пройдет в Москве в 2019 и 2020 годах

Выставка «Сокровища музеев России» состоится в московском выставочном зале «Манеж» в 2019 и 2020 годах в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ко Дню народного единства», сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Выставка продлится три недели. Хотелось бы, чтобы как можно больше гостей города и москвичей ее посетили. Мы намерены этот проект развивать и дальше. У нас уже в плане очень интересная выставка на следующий год. Если то, что мы сейчас представим, будет пользоваться успехом, мы эту практику продолжим», – сказал Мединский, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это беспрецедентный по своему масштабу проект, «эта выставка является логическим продолжением цикла «Россия – моя история». Жители и гости столицы, пожалуй, впервые в истории получат уникальную возможность посмотреть сокровища из 50 музеев России.

«Эта выставка – символ музейного единства. Поскольку географический охват, действительно, грандиозен – общая протяженность маршрутов по сбору экспонатов – 145 тысяч километров», – добавил министр культуры, подчеркнув, что большая часть экспонатов малоизвестна широкой публике.

Выставка «Сокровища музеев России» торжественно откроется 4 ноября при участии президента Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Экспозиция, которая продлится до 25 ноября, пройдет в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ко Дню народного единства». В «Манеже» покажут около 280 экспонатов из 50 музеев России. В экспозицию вошли из разных уголков страны: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, из Центральной России и Поволжья. Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы и министерства культуры.

Кураторской группой проекта, в которую вошли искусствоведы Третьяковской галереи, музейно-выставочного центра «Росизо» и эксперты Патриаршего совета по культуре, представлена история российского искусства во всем его многообразии, начиная с икон и парсун XVII века и заканчивая как известными широкой общественности, так и практически не покидавшими пределы региональных музеев полотнами художников, таких как Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Илья Репин, Валентин Серов, Борис Кустодиев, Александр Дейнека и многих других.

В среду, 31 октября, в МИА «Россия сегодня» в 11.00 состоялась мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию XVII Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню Народного единства».