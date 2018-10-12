Симоньян пообещала «выдохнуть с облегчением» после смягчения «наркотических» статей УК

Взгляд
31 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Кого русские предупреждают своим «Можем повторить!»

Реконструкция знаменитой надписи на Рейхстаге в Музее Победы на Поклонной гореФото: vk.com/batalist.neva
Владимиру Познеру стало стыдно за лозунг «Можем повторить!», который порой приклеивают на свои автомобили некоторые наши водители. Он назвал их безмозглыми и мерзавцами – за то, что они хотят войны. Известному телеведущему часто удается увидеть то, чего нет, и выдать по этому поводу «глубокомысленное» заключение.  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Россия готовится к войне. Русским это не впервой

Эдуард Биров, журналист
С одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки. Объяснение тому находится не в международной политике, а во внутренней. Подробности...

Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. А затем история перевернулась. Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...
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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Симоньян пообещала «выдохнуть с облегчением» после смягчения «наркотических» статей УК

             31 октября 2018, 11:09
          Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что «выдохнет с облегчением», если Госдума смягчит наказание по «наркотическим» статьям УК.

          Симоньян написала в Twitter со ссылкой на журналистку Екатерину Винокурову, что «Госдума собралась смягчить наказания по «наркотическим» статьям».

          «Смягчать будут не за сбыт, а за потребление, то есть, кажется, осторожно пытаются начать наконец-то бороться с барыгами, наркопритонами и прочим бизнесом, а не с почти всей остальной молодежью страны», – пояснила она.

          Главред Russia Today заявила, что это «чудесно», так как «чем меньше Госдума будет придумывать, кого бы за что бы еще посадить, а, наоборот, отпустит тех, кто уже посажен, тем больше этой Госдуме зачтется на том и на этом свете».

          «Ну, и мы выдохнем, конечно, с облегчением. А некоторые – с облегчением вдохнут», – добавила Симоньян.


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