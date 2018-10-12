Симоньян пообещала «выдохнуть с облегчением» после смягчения «наркотических» статей УК

Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что «выдохнет с облегчением», если Госдума смягчит наказание по «наркотическим» статьям УК.

Симоньян написала в Twitter со ссылкой на журналистку Екатерину Винокурову, что «Госдума собралась смягчить наказания по «наркотическим» статьям».

«Смягчать будут не за сбыт, а за потребление, то есть, кажется, осторожно пытаются начать наконец-то бороться с барыгами, наркопритонами и прочим бизнесом, а не с почти всей остальной молодежью страны», – пояснила она.

Главред Russia Today заявила, что это «чудесно», так как «чем меньше Госдума будет придумывать, кого бы за что бы еще посадить, а, наоборот, отпустит тех, кто уже посажен, тем больше этой Госдуме зачтется на том и на этом свете».

«Ну, и мы выдохнем, конечно, с облегчением. А некоторые – с облегчением вдохнут», – добавила Симоньян.