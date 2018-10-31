В мировой рейтинг университетов вошли 14 российских вузов

Взгляд
31 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Кого русские предупреждают своим «Можем повторить!»

Реконструкция знаменитой надписи на Рейхстаге в Музее Победы на Поклонной гореФото: vk.com/batalist.neva
Владимиру Познеру стало стыдно за лозунг «Можем повторить!», который порой приклеивают на свои автомобили некоторые наши водители. Он назвал их безмозглыми и мерзавцами – за то, что они хотят войны. Известному телеведущему часто удается увидеть то, чего нет, и выдать по этому поводу «глубокомысленное» заключение.  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. А затем история перевернулась. Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...
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Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Остался прежним

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          В мировой рейтинг университетов вошли 14 российских вузов

          31 октября 2018, 10:05

          Текст: Анна Инсарова

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          В мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 российских вузов.

          Наивысшую позицию в рейтинге занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 275-е место, тогда как в прошлом году он занимал 267-е, передает РИА «Новости».

          НИЯУ МИФИ поднялся на 19 строчек и оказался на 419-м месте. Новосибирский государственный университет улучшил позиции на 38 пунктов до 433-й строчки. Московский физико-технический институт поднялся на 74 строчки до 460-го места.

          Кроме того, в рейтинг попали Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Уральский федеральный университет.

          Всего в рейтинг вошло 1250 вузов из 75 стран мира.

          В Шанхайском Академическом рейтинге вузов мира (ARWU) за 2018 год МГУ вошел в первую сотню, еще три российских вуза – в Топ-500. 
          В августе МГУ стал лидером рейтинга лучших исследовательских университетов Евразии, составленного Times Higher Education.


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