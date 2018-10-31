В мировой рейтинг университетов вошли 14 российских вузов

В мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 российских вузов.

Наивысшую позицию в рейтинге занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 275-е место, тогда как в прошлом году он занимал 267-е, передает РИА «Новости».

НИЯУ МИФИ поднялся на 19 строчек и оказался на 419-м месте. Новосибирский государственный университет улучшил позиции на 38 пунктов до 433-й строчки. Московский физико-технический институт поднялся на 74 строчки до 460-го места.

Кроме того, в рейтинг попали Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Уральский федеральный университет.

Всего в рейтинг вошло 1250 вузов из 75 стран мира.

В Шанхайском Академическом рейтинге вузов мира (ARWU) за 2018 год МГУ вошел в первую сотню, еще три российских вуза – в Топ-500.

В августе МГУ стал лидером рейтинга лучших исследовательских университетов Евразии, составленного Times Higher Education.