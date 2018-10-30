Умер режиссер мультфильмов «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит»

На 87-м году жизни умер советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский, который выступил режиссером мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

«Умер Давид Черкасский. «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля». Безграничный юмор, искренняя улыбка и добрый взгляд. Нам будет не хватать вас», – сообщил премьер Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

Помер Давид Черкаський. "Острів скарбів", "Пригоди капітана Врунгеля". Безмежний гумор, щира посмішка і добрий погляд. Нам буде не вистачати Вас. pic.twitter.com/mOETIuVwCX — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 30 октября 2018 г.

Черкасскому исполнилось 86 лет 23 августа. Он умер в Киеве, два месяца назад у него диагностировали инсульт.