Путин предложил способ избавления от «радикальных университетов» в тюрьмах

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно подумать о том, чтобы лица, отбывающие наказание за терроризм, содержались отдельно от лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления.

«Конечно, об этом нужно подумать. Эти дополнительные университеты – обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом», – передает его слова РИА «Новости».

В мае была раскрыта ячейка вербовщиков в террористы в колонии в Пермском крае.