Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции Дугин выразил мнение, что если бы Владимир Путин открыто поддержал Трампа, то последний подвергся бы серьезной опасности, передает РИА «Новости».

«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», – отметил Дугин, добавив что это «абсолютно правильный ход настоящего стратега».

Философ подчеркнул, что Трамп должен быть благодарен Путину за такой шаг.

Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

Глава МИД Сергей Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис.