В СПЧ оценили приговор пермскому пенсионеру по «маковому делу»

«Часто суды следуют такому принципу: если вина не доказана или доказана с натяжкой, то они не идут по тому пути, чтобы оправдывать, а назначают условное, не очень суровое наказание», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета по правам человека при президенте Владимир Ряховский.

Член СПЧ, юрист Владимир Ряховский заявил газете ВЗГЛЯД, что если после апелляции суд оставил приговор пермскому пенсионеру Игорю Трошеву в силе, то тот может подать кассационную жалобу.

«После этого он может обращаться в президиум областного суда, после чего – в Верховный суд. Я считаю, что нужно дальше обжаловать это решение», – сообщил адвокат. Он уточнил, что если Трошева осудили по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК России («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества»), то нужно доказать, что это было именно культивирование растений:

«Оно предполагает разведение, выращивание, уход, другими словами, предусматривает умысел с целью получения растений», – отметил эксперт, подчеркнув, что, судя по публикациям в СМИ, пенсионер не ухаживал за кустами мака.

Тот факт, что пенсионеру дали год условно, Ряховский оценил двойственно:

«С точки зрения адвоката, да, статья предусматривает до двух лет лишения свободы, поэтому год условно – вроде бы хорошо. Но часто суды следуют такому принципу: если не доказано или доказано с натяжкой, то они не идут по тому пути, чтобы оправдывать, а назначают условное, не очень суровое наказание. Пытаться вникнуть в суть дела суд хочет не всегда. Защите же нужно делать упор на то, что в действиях пенсионера не было злого умысла и цели производства», – посоветовал юрист.

По его словам, если будет доказано, что пенсионер не виновен, он может потребовать компенсацию за моральный ущерб.

Напомним, ранее пермский краевой суд оставил в силе приговор пенсионеру Игорю Трошеву, которого осудили на год условно за незаконное выращивание наркосодержащего мака. По словам пенсионера, мак мог вырасти из семян, которые оказались в недавно завезенной на участок земле, а сил на прополку сорняков у него нет, поэтому он оставил их на участке.