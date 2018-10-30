Найден список потенциальных целей рассылавшего бомбы американца

Список целей американца Сизара (Цезаря) Сэйака, который подозревается в рассылке самодельных взрывных устройств, включал имена более 100 человек, сообщают американские СМИ.

По данным Associated Press, задержанный изготавливал взрывные устройства в своем фургоне; при обыске были найдены паяльные принадлежности, принтер и почтовые марки, схожие с теми, которые были наклеены на посылки, передает ТАСС.

По сведениям телекомпании NBC, у Сэйака также был обнаружен список потенциальных целей, в данный момент ФБР пытается предупредить всех, чьи имена были в списке.

При этом следствие не исключает, что были обнаружены не все отправленные задержанным бомбы.

По мнению следователей, информацию о политических деятелях, журналистах и представителях сферы шоу-бизнеса Сэйак искал в интернете.

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