В Сети появились якобы сделанные в момент падения индонезийского Boeing селфи

В Twitter распространили фото, якобы сделанные в момент падения Boeing 737 индонезийской компании Lion Air, однако не все пользователи Сети поверили в подлинность снимков.

В Сети распространились снимки, которые якобы сделали пассажиры лайнера за секунды до падения. На кадрах можно увидеть людей в кислородных масках. Фото якобы были найдены в одном из телефонов на месте падения воздушного судна.

Среди российских СМИ фото опубликовало Telegram-канал радио «Комсомольская правда».

Однако большинство пользователей Сети не поверили в подлинность опубликованных кадров. Одни в качестве аргументов привели то, что телефон, побывавший в морской воде, не легко быстро восстановить, другие отметили, что салон самолета на фото не похож на салон Boeing 737 Max 8, кто-то даже разглядел на креслах логотип компании Sriwijaya Air, в то время как разбившийся лайнер принадлежал авиаперезвочику Lion Air.

Отметим также, что аккаунт в Twitter, где были опубликованы фото, был уделен.