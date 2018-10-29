Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

Подробностей возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока деталей нет, только-только началась подготовка, так что еще рано об этом говорить», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сколько времени будет отведено на встречу.

Он также заявил, что вопрос проведения саммита президентов России и США в Вашингтоне еще предстоит согласовать, передает РИА «Новости».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон передал президенту России Владимиру Путину приглашение посетить американскую столицу в 2019 году.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков назвал одну из главных тем запланированной на 11 ноября в Париже встречи президентов России и США.







