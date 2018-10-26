Коалиция США ответила на обвинения в причастности к атаке на российскую авиабазу

Международная коалиция во главе с США отрицает причастность американского беспилотника в управлении дронами, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Об этом заявил представитель коалиции, передает РИА «Новости».

В четверг министерство обороны России заявило, что США посредством своего самолета-разведчика «Посейдон-8» управляли атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками.