Минск ответил на просьбу Киева не говорить на русском

Глава мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич заявил, что в стране два государственных языка – белорусский и русский, и каждый гражданин вправе сам выбирать, на каком из них говорить.

«У нас в стране два государственных языка – белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», – сказал Карлюкевич, передает РИА «Новости».

Напомним, вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Белоруссии и Украины, который проходит 25–26 октября в Гомеле, не выступать на русском языке.

Несмотря на просьбу, белорусские участники форума продолжили выступать на русском.

Киевский политолог Михаил Погребинский предположил, что украинский министр, призывая белорусов не говорить по-русски, надеялся показать, что Украина с Белоруссией заодно против России.