Тренировочный комплекс НИТКА в Ейске сдадут в конце года

Учебно-тренировочный комплекс для морской авиации НИТКА в Ейске будет достроен до конца года и станет использоваться при испытаниях новых самолетов и обучении летчиков.

Минобороны приняло решение достроить учебно-тренировочный комплекс НИТКА в Ейске, рассказали «Известиям» в военном ведомстве. Работы будут завершены до конца года, после чего пилоты смогут в полном объеме отрабатывать там взлет с палубы авианосца и посадку на нее.

После воссоединения России и Крыма в распоряжении Минобороны оказался построенный на полуострове еще в советское время комплекс НИТКА. Однако у военных возникли сомнения в целесообразности содержания сразу двух этих объектов. В итоге было принято решение развивать комплекс НИТКА и в Крыму, и в Ейске, но определить им разные задачи. В результате личный состав корабельных истребительных авиаполков продолжит тренировки в аналогичном комплексе в Крыму, а в Ейске будут готовить новые кадры и испытывать перспективную технику.

Авиационный комплекс «НИТКА» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) используется для подготовки летчиков палубной авиации. Единственный созданный в СССР тренировочный авиакомплекс находится на аэродроме Новофедоровка (близ города Саки в Крыму). После распада СССР он перешел к Украине.

Однако полигон не представлял значительного интереса для обороноспособности страны, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации. В то же время он был нужен российским ВВС, в связи с чем в феврале 1997 года было подписано соглашение между правительствами Украины и России об использовании полигона.