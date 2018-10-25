Врача, спасавшего россиян в римском метро, предлагают наградить

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что необходимо представить к награде россиянина Дмитрия Павлова, который спасал болельщиков ЦСКА при обрушении эскалатора в римском метро.

«Римская «скорая» очень долго не приезжала на место трагедии. Поэтому спасением фанатов ЦСКА занимался русский хирург Дмитрий Павлов», – цитирует «Комсомольская правда» Власова.

По его словам, в первые минуты, после возникновения давки, Павлов спасал россиян.

«Поэтому комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будем настаивать, чтобы ему вручили почетную грамоту и объявили благодарность. Мы напишем депутатский запрос и письмо с благодарностью. Также попросим ЦСКА выразить ему определенную благодарность», – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что врач руководил спасением своими силами, раздавая указания россиянам, чтобы те накладывали жгуты пострадавшим и помогали им выбраться.

Авария эскалатора на станции метро в Риме произошла перед футбольным матчем московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. При аварии пострадали 16 россиян.