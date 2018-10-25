Активистка нанесла себе увечья на выставке полиции в знак протеста против ФСИН

Активистка организации «Другая Россия» Ольга Шалина на выставке средств полиции «Интерполитех» вскрыла себе вены в знак протеста против ФСИН.

Пресс-секретарь «Другой России» Мария Свердликова заявила, что девушка таким образом хотела показать, что действительно происходит в российских колониях.

«Ее задержали и отправили в НИИ Склифосовского. Более подробной информации о ее состоянии пока нет. Смысл акции был – выразить протест ФСИН, против пыток, которые происходили в колониях. Ольга Шалина неоднократно пыталась публично заявлять о беспределе, который происходит в колониях, о том, как там нарушаются права заключенных», – цитирует Свердликову «Говорит Москва».

По ее словам, недавно вместе с участницей группы Pussy Riot Марией Алехиной они подавали иск против колонии в Нижнем Новгороде. «И они проиграли то дело. И эта акция была продолжением этого диалога относительно нарушения прав заключенных. Основной посыл был – наглядно показать, что действительно происходит в колониях, художественно выразить, как нарушаются права заключённых», – добавили в «Другой России».

В четверг во время выставки, проходящей на ВДНХ, Шалина залезла на служебный автомобиль раскидала листовки со словами «ФСИН – это ад» и вскрыла вены. По словам очевидцев, девушка стояла на автозаке продолжительное время.

Ребятки, вам эксклюзив с выставки Интерполитех!

У нас тут политакция! Девушка на стенде ФСИН залезла на авто с полит требованиями!

Призывала перестать сажать невиновных!

Ух!

Уже минут 10 там стоит! pic.twitter.com/8bb43S7l4S — Daniel S. (@d_svtrs) 25 октября 2018 г.

Напомним, после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. По последним данным, в деле 12 фигурантов. Также стали известны случаи пыток и в других российских колониях.