Экс-министр ЖКХ Украины обвинил Киев в цинизме

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко выступил с резкой критикой правительства страны из-за решения повысить цены на газ на 23,5%.

Кучеренко заявил в эфире телеканала NewsOne, что простые украинцы еще не понимают, что их ждет после повышения цен, передает РИА «Новости».

«Если вы до сих пор не осознали масштаба обмана, цинизма и полного отсутствия логики в действиях нынешней власти, то тогда уже ни к кому не обращайтесь. Если вы продолжаете верить в басни про какие-то требования МВФ или экономически объясненную цену, сейчас вот эти коллеги разобьют это все», – сказал экс-министр.

Он добавил, что украинцы могут в любой момент лишиться тепла в своих домах, так как у «Нафтогаза» есть право отключать поставку газа для Теплокомунэнерго в случае долгов: «Нафтогаз» дает команду «Облгазу», и «Облгаз» обязан перестать поставлять газ, иначе все долги будут на нем. Что будет происходить в селах и районных центрах? Не знаю, как люди будут выживать».

Кучеренко также уличил во лжи премьер-министра Владимира Гройсмана, так как ранее тот обещал, что цена на газ не будет увеличиваться.

«Это повышение – элемент комплексной реформы или требование МВФ и ваш (Гройсмана) откат и поражение?», – задался он вопросом.

Ранее стало известно, что цены на газ для населения Украины могут вырасти еще на 40%.