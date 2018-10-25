Раскрыты подробности предотвращенного в Хабаровском крае теракта

В администрации Николаевского района Хабаровского края рассказали об обнаруженном самодельном взрывном устройстве и личности задержанного за подготовку теракта.

В администрации рассказали, что самодельное взрывное устройство сотрудники ФСБ обнаружили в заброшенном здании в микрорайоне города, называемом Заводской, там же задержанный его и готовил, передает ТАСС.

В правоохранительных органах региона сообщили, что взрывное устройство было изъято у задержанного.

О личности подозреваемого в администрации рассказали, что это житель Николаевска-на-Амуре, который был завербован террористической организацией во время отбывания срока за другие преступления.

Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что сам инцидент произошел более полугода назад. По его словам, задержанный сейчас находится в СИЗО.

По сведениям местных СМИ, задержанный за подготовку теракта злоумышленник ранее был судим за вооруженный разбой.

Ранее руководитель пресс-службы краевого УФСБ Денис Полянский подтвердил факт предотвращения теракта на территории одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре.