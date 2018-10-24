При падении строительного крана погиб человек в Самаре

В Самаре из-за подломившихся опор рухнул строительный кран; по данным СМИ, находившийся в нем крановщик скончался.

ЧП произошло около 11.20 по местному времени на строительной площадке по проспекту Карла Маркса, сообщается на сайте ведомства.

По данным СУ СК по Самарской области, крановщик, находившийся в кране, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

РЕН ТВ добавляет, что мужчина якобы умер в карете скорой помощи. По сведениям телеканала, кран упал на три автомобиля – грузовик и легковушки.

Следователи начали доследственную проверку, проводится осмотр строительной площадки.

В январе 2018 года в результате падения башенного крана на жилой дом в Кирове погиб один человек.