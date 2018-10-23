В центре Киева автокран протаранил 19 машин

Утром во вторник в центре Киева автокран протаранил 18 легковых автомобилей и грузовик.

В результате ДТП на бульваре Леси Украинки автокран снес притормозившие на светофоре машины. Серьезных травм водители и пассажиры автомобилей не получили, передает РИА «Новости».

«В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 18 легковых автомобилей и грузовик. Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации», – сообщила украинская полиция.

По данным местного телеканала, центр Киева частично заблокирован из-за происшествия. Спецслужбы будут работать на участке ДТП до вечера.

Водитель автокрана заявил, что у него отказали тормоза. Правоохранительные органы проверят эту версию.