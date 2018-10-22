Акции «Яндекса» обновили прошлогодний минимум

Акции интернет-компании «Яндекс» обновили минимум с июля 2017 года, продолжив падение на фоне информации о возможной покупке Сбербанком доли в компании.

На Московской бирже акции «Яндекса» поднимались днем более чем на 11%, однако растеряли к вечеру весь свой рост. К 18.08 мск акции упали до 1687,5 рубля, на 5,7%, передает «Интерфакс». Максимум сделок в течение дня составил 1990 рублей с ростом 11,2%.

В пятницу акции «Яндекса» обвалились более чем на 17% после того, как утром они торговались на уровне 2045 рублей за штуку. Причиной падения стали сообщения СМИ о намерении Сбербанка приобрести 30% пакета акций «Яндекса». Сам Сбербанк опроверг эти данные.