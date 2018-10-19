Акции «Яндекса» обвалились более чем на 17%

Падение акций «Яндекса» усилилось – они подешевели уже более чем на 17%, следует из данных биржи.

На Московской бирже акции «Яндекса» снизились в пятницу на 17,2%, до 1 тыс. 851 рубль за бумагу. Капитализация сократилась на 112,3 млрд рублей и составляет 1,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Обрушение стоимости акций «Яндекса» на Мосбирже началось с первой минуты торгов в пятницу, при этом утром они торговались на уровне 2 тыс. 45 рублей за штуку.

Причиной падения стали сообщения СМИ о намерении Сбербанка приобрести 30% пакета акций «Яндекса». Сам Сбербанк опроверг данные, но котировки интернет-компании продолжают падение.