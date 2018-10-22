Спецслужбы Латвии заинтересовались рестораном национальной кухни в Крыму

Полиция безопасности Латвии изучает информацию об открытии семейной парой из этой республики ресторана национальной кухни в Крыму, сообщили латвийские СМИ со ссылкой на спецслужбы.

«Можем подтвердить, что службе известен упомянутый случай, и мы его оцениваем. Чтобы защитить интересы проверки, ПБ воздержится от более подробных комментариев», – передает ТАСС сообщение полиции безопасности.

Ранее латвийские СМИ рассказали о семье, которая открыла в Крыму ресторан национальной латышской кухни под названием Jura («Море»). Речь идет о Виктории Сысолятиной и Павле Башкатове с сыновьями. По данным издания, им грозит уголовная ответственность за нарушение режима санкций, однако они, зная об этом, все равно начали предпринимательскую деятельность в Севастополе.

В МИД Латвии отметили, что в соответствии с санкциями ЕС существует запред на испорт продуктов крымского происхождения, покупку недвижимости в Крыму или Севастополе, на экспорт ряда товаров и технологий, и на предоставление услуг, которые связаны с туристической деятельностью.

В случае нарушения одного из этих пунктов предусматривается уголовная ответственность.

В 2016 году латвийские спецслужбы также выдвинули обвинения местной турфирме MKBC Tour, которая оказывала услуги, связанные с туризмом в Крыму и Севастополе.