Нефть подорожала на опасениях сокращения предложения на рынке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх из-за опасений падения предложения на рынке в связи с санкциями США против Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3%, составив 80,02 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,39%, составив 69,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех не исключил, что цена нефти в 2019 году превысит 100 долларов за баррель.