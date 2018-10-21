Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о расследовании убийства журналиста

Саудовская Аравия не обладает информацией о том, где находится тело журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр.

«Мы выяснили, что он был убит в консульстве, что касается деталей, то мы не знаем, как. Мы не знаем, где находится тело», – цитирует ТАСС интервью министра телеканалу FoxNews.

В то же время он заверил, что виновные в убийстве понесут ответственность.

«Мы намерены установить все факты, и мы намерены наказать тех, кто несет ответственность за это убийство», – сказал он.

Ранее в воскресенье Британия, Франция и Германия резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд солгал о причинах смерти журналиста, а в Германии заявили об ответственности Вашингтона за произошедшее.

В Саудовской Аравии обещали провести независимое расследование убийства журналиста.

Газета ВЗГЛЯД писала о реакции США на убийство саудовского журналиста.