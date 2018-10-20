В Саудовской Аравии пообещали независимое расследование убийства журналиста

Саудовская Аравия способна провести независимое расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр юстиции страны шейх Валид бен Мухаммед ас-Самаани.

«Судебные органы королевства пользуются абсолютной независимостью, чтобы взаимодействовать с делом Хашукджи», – передает ТАСС слова министра, сказанные в эфире телеканала «Аль-Арабия».

По словам министра, инцидент произошел на «суверенной территории королевства», а значит, дело будет рассматриваться в Саудовской Аравии.

Между тем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал «исчерпывающего расследования» смерти журналиста.

В Германии заявляли о недостаточности представленных Саудовской Аравией данных об убийстве Хашукджи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп счел «заслуживающим доверия» объяснение генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба, который заявлял, что журналист погиб в результате возникшего в консульстве конфликта.