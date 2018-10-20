Путин встретился с президентами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиеевым.

Встреча прошла в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили вопросы экономического сотрудничества, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы.

Также главы трех государств затронули вопросы взаимодействия в рамках СНГ и других международных организаций.

«Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня», – уточнили в Кремле.

Ранее президент Путин побывал с визитом в Узбекистане. В пятницу он вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым дал старт началу строительства первой атомной электростанции (АЭС) в республике по российскому дизайну.

Также Путин заявлял, что Россия готова начать совместное производство оружия на территории Узбекистана.