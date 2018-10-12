Умер народный артист России Брусин

Народный артист России, актер Тверского академического театра драмы Леонид Бруснин умер в возрасте 76 лет; Брусин известен в том числе по эпизодической роли в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука.

«Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит и выражает соболезнования родным, близким, поклонникам Леонида Брусина... Артиста «высочайшей глубины души и пламенного воображения», человека большой величины», – говорится в сообщении тверского театра, передает РИА «Новости».

Артист умер после продолжительной болезни 18 октября в возрасте 76 лет, сообщает театр.

Брусин сыграл свыше 80 ролей на сцене, более 20 главных ролей, одну из главных ролей в «Королевской регате» 1966 года и эпизодическую роль в «Войне и мире» Бондарчука.

В 2004 году Брусин получил звание Народный артист России.

Последний раз на сцену Брусин выходил в январе 2018 года. Он играл доктора Рукосуева в спектакле «Провинциальные анекдоты» Вампилова, передает ТАСС.

Церемония прощания с артистом состоится 22 октября в Тверском театре драмы.