Озвучен «однозначный» вывод о разработке плана нападения в Керчи

Керченский стрелок Вячеслав Росляков сам придумал план атаки на политехнический колледж, о нем не было известно никому, сообщил информированный источник.

«Картина произошедшего вкупе с тем, что известно о личной жизни Рослякова в последние годы, позволяют сделать однозначный вывод о том, что массовое убийство своих земляков он разработал и осуществил в одиночестве», – приводит «Интерфакс» слова собеседника.

Также источник отметил, что молодой человек был затворником, почти ни с кем не поддерживал контактов и не участвовал ни в каких компаниях. У Рослякова не было близких друзей и романтических отношений, что говорит об отклонениях в психике.

Вероятнее всего, такое поведение Рослякова обосновано проблемами в семье, добавил собеседник. Парень редко виделся с отцом, его мать больше всего проводила на работе и не могла достаточно заниматься сыном.

Изъятый персональный компьютер молодого человека позволил установить, что его владелец увлекся стрелковым оружием около трех лет назад, позднее он стал изучать изготовление взрывных устройств.

Ранее подруга Владислава Рослякова рассказывала журналистам, что над молодым человеком издевались другие учащиеся колледжа.

17 октября Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском колледже, жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил жизнь самоубийством.