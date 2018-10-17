Пьяный петербуржец вынудил посадить самолет в Краснодаре

Пьяный житель Санкт-Петербурга на борту самолета, направлявшегося из Сочи в Москву, стал вести себя агрессивно, матерился, не выполнял требования экипажа и создавал угрозу безопасности, в результате чего самолет вынужденно сел в аэропорту Краснодара.

Сотрудники полиции в аэропорту Краснодара получили сигнал от диспетчера о неадекватном мужчине, сообщается на сайте МВД.

Из-за действий буйного пассажира командир экипажа принял решение посадить самолет в Краснодаре.

«Полицейские доставили правонарушителя в линейный отдел МВД. Медосвидетельствование показало, что 35-летний житель Санкт-Петербурга находится в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он помещен в комнату административно задержанных до рассмотрения дела судом», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники линейного отдела МВД в аэропорту Краснодара возбудили административное дело по ст. 20.1 и 20.21 КоАП РФ, добавила Волк.

В августе 2018 года актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, направлявшегося из Симферополя в Москву.