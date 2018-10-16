Умер финский писатель Арто Паасилинна

Один из самых известных и переводимых на иностранные языки финских писателей Арто Паасилинна умер на 77-м году жизни в городе Эспоо, сообщает издательство Werner Soderstrom Ltd.

«Он был одним из самых значимых представителей финской литературы, выпустив 35 романов и множество других произведений», – передает сообщение издательства ТАСС.

О причинах смерти писателя не сообщается, однако известно, что из-за проблем со здоровьем он прекратил активную творческую деятельность в 2009 году.

Наиболее известные произведения Арто Паасилинна – «Год зайца», «Лес повешенных лисиц», «Воющий мельник». Его книги переведены на более чем 40 языков, в том числе на русский.

Роман «Год зайца» дважды экранизировали – в Финляндии и во Франции.