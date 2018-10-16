Минобороны запланировало использовать американские спутники для связи

Министерство обороны России проводит закрытые торги на услуги с участием американского оператора спутниковой связи «Иридиум».

Сумма контракта оценивается в 3,3 млн рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, передает РИА «Новости».

«У нас есть подобная компания «Гонец», но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система «Иридиум» уникальна, в какой-то степени, они монополисты», – так объяснил закупку Минобороны у американской компании научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Сеть «Иридиум» разработана компанией «Моторола», головной офис находится в штате Виргиния. Сейчас она имеет полный охват всей земной поверхности и насчитывает 66 спутников.

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