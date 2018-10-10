Систему аварийного спасения на «Союзе» собрались модернизировать

В отчете НАСА говорится, что РКК «Энергия» после аварии ракеты «Союз-ФГ» работает над модернизацией системы аварийного спасения (САС) экипажа.

«РКК «Энергия» сформировала комиссию по поиску путей повышения эффективности и надежности системы аварийного спасения ракет «Союз», – указано в отчете, передает «Интерфакс».

Источник сообщил, что доставка на Байконур системы аварийного спасения для предполагаемого запуска «Союз МС-11» 28 ноября ожидается в конце октября.

Напомним, в четверг система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя. После этого в Роскосмосе предложили перенести первый запуск космического корабля «Федерация» в беспилотном режиме.