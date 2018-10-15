Названы регионы-чемпионы по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

Чемпионами по числу заявок на конкурс «Лидеры России» стали Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%), сообщил руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира. Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников конкурса. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)», – отметил Комиссаров, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Наиболее активно в проект включились участники из Центрального федерального округа, на который приходится 35,5% всех зарегистрированных. Тон здесь задает Москва, откуда поступило больше половины заявок по округу (57,57%). За ней по убыванию следуют Московская (18,08%), Воронежская (3,10%), Белгородская (2,26%), Липецкая (2,01%), Ярославская (1,78%), Владимирская (1,70%), Тульская (1,67%), Рязанская (1,63%), Тверская (1,49%), Курская (1,48%), Калужская (1,46%), Ивановская (1,21%), Смоленская (1,13%), Брянская (1,12%), Орловская (0,91%), Тамбовская (0,85%) и Костромская (0,55%) области.

Вторым по количеству регистраций среди федеральных округов стал Приволжский – отсюда поступило 15,53% заявок. Здесь в лидерах Нижегородская область (17,17%), за ней с минимальным отрывом Самарская (17%), далее – Татарстан (11,92%) и Башкортостан (11,67%), Пермский край (8%), Саратовская (7,8%) и Оренбургская (5,21%) области, Чувашская республика (3,57%), Кировская (3,55%), Ульяновская (3,45%) и Пензенская (3,44%) области, республики Удмуртия (3,44%), Мордовия (2,05%) и Марий-Эл (1,73%)

На третьем месте Северо-Западный федеральный округ. Участники из регионов СЗФО направили 12,46% заявок. Из них почти две трети – 62,98% – приходятся на Санкт-Петербург. Далее в рейтинге расположены Ленинградская (6,94%), Калининградская (5,59%), Вологодская (4,39%), Мурманская (4,33%), Архангельская (4,21%) области, Республика Коми (2,92%), Псковская (2,80%) и Новгородская области (2,61%), Карелия (2,51%) и Ненецкий автономный округ (0,71%).

Следующим по уровню вовлеченности в конкурс стал Сибирский федеральный округ, представивший 10,2% зарегистрированных участников. Наиболее активно проявили себя Новосибирская область (21,63%) и Красноярский край (17,23%), за ними следуют Иркутская (13,46%), Омская (11,97%) и Кемеровская (9,72%) области, Алтайский край (8,68%), Томская область (7,21%), Забайкальский край (3,37%), республики Бурятия (3,31%), Хакасия, (2,03%) Алтай (0,77%) и Тыва (0,77%).

Уральский федеральный округ на данный момент направил 9,64% участников конкурса. Треть из них (33,26%) – жители Свердловской области, каждый пятый (20,70%) – из Челябинской области. Тюменская область представлена 17,98% участников, далее – Ханты-Мансийский (13,40%) и Ямало-Ненецкий (10,54%) автономный округа, Курганская область (4,12%).

На Южный федеральный округ приходятся 8,45% участников. В лидерах здесь Краснодарский край (36,06%) и Ростовская область (28,38%), за ними Волгоградская область (12,17%), Республика Крым (9,77%), Севастополь (5,52%), Астраханская область (4,81%), республики Адыгея (2,05%) и Калмыкия (1,25%).

От Дальневосточного федерального округа поступило 3,67% регистраций. Приморский (27,40%) и Хабаровский (26,18%) края наиболее активны, оставив позади Республику Саха (Якутия) (13,51%), Амурскую (13,13%) и Сахалинскую область (9,77%), Камчатский край (4,58%), Магаданскую область (3,05%), Чукотский автономный округ (1,30%), Еврейскую автономную область (1,07%).

Регионы Северо-Кавказского федерального округа направили на конкурс 3,07% участников. Практически половина приходится на жителей Ставрополья (49,17%), остальные – на Дагестан (26,58%), Кабардино-Балкарию (8,75%), Северную Осетию – Аланию (6,67%), Карачаево-Черкесию (4,83%), Чеченскую республику (2,83%) и Республику Ингушетия (1,17%).

Всего к понедельнику, 15 октября, на конкурс «Лидеры России» зарегистрировались более 50 тыс. человек.

Прием заявок для участия в конкурсе проходит с 10 по 24 октября, загрузить видеоинтервью можно будет до 27 октября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте «Лидеры России». В ноябре-декабре пройдет дистанционный этап, а заключительные полуфиналы состоятся в Центральном федеральном округе 16-20 февраля. Итоги будут подведены в марте следующего года.