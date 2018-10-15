Названы регионы-чемпионы по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

Взгляд
15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
Разделы

В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
Перейти а раздел…

Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...

Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР. Чтобы из «искры разгорелось пламя», нужна была правильная искра. И высекла ее Турция. Подробности...

Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...
    Перейти а раздел…

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия подпишет договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве
          Кремль оценил слова Трампа о якобы причастности Путина к делу СкрипалейКабмин засекретил план дедолларизации российской экономикиТурция проведет обыск консульства Саудовской Аравии в СтамбулеЭстония подсчитала ущерб от «советской оккупации»
          Эксперт объяснил жесткие заявления военных Нидерландов в адрес РоссииДиректора завода приговорили к двум годам после вмешательства ПутинаЧисло желающих решить «квартирный вопрос» резко вырослоЖенившийся на россиянке нигерийский принц умер в ночном клубе
          Факт опьянения не повлияет на наказание Кокорина и МамаеваФранция назвала возможную дату визита ПутинаПолитолог отметил «безобразное поведение» коммуниста Коновалова в ХакасииСчетная палата спрогнозировала резкий рост цен на бензин

          Главная тема


          Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

          «за большой вклад»


          Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников

          «должно внушать страх»


          Жириновский предложил название для С-700

          фильм «Праздник»


          Режиссер Красовский попытался оправдаться за комедию о блокадном Ленинграде

          Видео

          «Можем всю планету закрыть»


          Коротченко прокомментировал слова Жириновского про С-700

          прожиточный минимум


          Уволенная после скандала саратовский экс-министр получала помощь из бюджета

          раскол православия


          Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

          общественное мнение


          Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

          нефтяные проблемы


          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «трагедия русского языка»


          Егор Холмогоров: Большевики и Петр Великий хотели перекрыть дорогу к знаниям

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Названы регионы-чемпионы по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

          15 октября 2018, 15:03

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Чемпионами по числу заявок на конкурс «Лидеры России» стали Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%), сообщил руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

          «Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира. Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников конкурса. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)», – отметил Комиссаров, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          Наиболее активно в проект включились участники из Центрального федерального округа, на который приходится 35,5% всех зарегистрированных. Тон здесь задает Москва, откуда поступило больше половины заявок по округу (57,57%). За ней по убыванию следуют Московская (18,08%), Воронежская (3,10%), Белгородская (2,26%), Липецкая (2,01%), Ярославская (1,78%), Владимирская (1,70%), Тульская (1,67%), Рязанская (1,63%), Тверская (1,49%), Курская (1,48%), Калужская (1,46%), Ивановская (1,21%), Смоленская (1,13%), Брянская (1,12%), Орловская (0,91%), Тамбовская (0,85%) и Костромская (0,55%) области.

          Вторым по количеству регистраций среди федеральных округов стал Приволжский – отсюда поступило 15,53% заявок. Здесь в лидерах Нижегородская область (17,17%), за ней с минимальным отрывом Самарская (17%), далее – Татарстан (11,92%) и Башкортостан (11,67%), Пермский край (8%), Саратовская (7,8%) и Оренбургская (5,21%) области, Чувашская республика  (3,57%), Кировская (3,55%), Ульяновская (3,45%) и Пензенская (3,44%) области, республики Удмуртия (3,44%), Мордовия (2,05%) и Марий-Эл (1,73%)

          На третьем месте Северо-Западный федеральный округ. Участники из регионов СЗФО направили 12,46% заявок. Из них почти две трети – 62,98% – приходятся на Санкт-Петербург. Далее в рейтинге расположены Ленинградская (6,94%), Калининградская (5,59%), Вологодская (4,39%), Мурманская (4,33%), Архангельская (4,21%) области, Республика Коми (2,92%), Псковская (2,80%) и Новгородская области (2,61%), Карелия (2,51%) и Ненецкий автономный округ (0,71%).

          Следующим по уровню вовлеченности в конкурс стал Сибирский федеральный округ, представивший 10,2% зарегистрированных участников. Наиболее активно проявили себя Новосибирская область (21,63%) и Красноярский край (17,23%), за ними следуют Иркутская (13,46%), Омская (11,97%) и Кемеровская (9,72%) области, Алтайский край (8,68%), Томская область (7,21%), Забайкальский край (3,37%), республики Бурятия (3,31%), Хакасия, (2,03%) Алтай (0,77%) и Тыва (0,77%).

          Уральский федеральный округ на данный момент направил 9,64% участников конкурса. Треть из них (33,26%) – жители Свердловской области, каждый пятый (20,70%) – из Челябинской области. Тюменская область представлена 17,98% участников, далее – Ханты-Мансийский (13,40%) и Ямало-Ненецкий (10,54%) автономный округа, Курганская область (4,12%).

          На Южный федеральный округ приходятся 8,45% участников. В лидерах здесь Краснодарский край (36,06%) и Ростовская область (28,38%), за ними Волгоградская область (12,17%), Республика Крым (9,77%), Севастополь (5,52%), Астраханская область (4,81%), республики Адыгея (2,05%) и Калмыкия (1,25%).

          От Дальневосточного федерального округа поступило 3,67% регистраций. Приморский (27,40%) и Хабаровский (26,18%) края наиболее активны, оставив позади Республику Саха (Якутия) (13,51%), Амурскую (13,13%) и Сахалинскую область (9,77%), Камчатский край (4,58%), Магаданскую область (3,05%), Чукотский автономный округ (1,30%), Еврейскую автономную область (1,07%).

          Регионы Северо-Кавказского федерального округа направили на конкурс 3,07% участников. Практически половина приходится на жителей Ставрополья (49,17%), остальные – на Дагестан (26,58%), Кабардино-Балкарию (8,75%), Северную Осетию – Аланию (6,67%), Карачаево-Черкесию (4,83%), Чеченскую республику (2,83%) и Республику Ингушетия (1,17%).

          Всего к понедельнику, 15 октября, на конкурс «Лидеры России» зарегистрировались более 50 тыс. человек.

          Прием заявок для участия в конкурсе проходит с 10 по 24 октября, загрузить видеоинтервью можно будет до 27 октября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте «Лидеры России». В ноябре-декабре пройдет дистанционный этап, а заключительные полуфиналы состоятся в Центральном федеральном округе 16-20 февраля. Итоги будут подведены в марте следующего года.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............