В Казани совершено покушение на главу еврейской автономии Татарстана

В Казани совершено покушение на главу еврейской национально-культурной автономии Татарстана, бизнесмена Михаила Скоблионка; неизвестные прислали посылку со взрывным устройством в офис коммерсанта.

«Он получил посылку, она взорвалась. Пострадал он и секретарша», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Около 9.00 в дежурную часть управления МВД по Казани сообщили о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинской. На место отправились оперативно-следственная группа и замминистра внутренних дел по Республике Рафаиль Гильманов.

По предварительной информации МВД, один из сотрудников офиса получил посылку, при вскрытии раздался хлопок, в результате которого пострадали двое.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц», – сообщается на сайте республиканского СК.

Скоблионок и его помощница получили ожоги и травмы глаз, оба госпитализированы в офтальмологическую больницу, добавляет ведомство.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в качестве возможной причины произошедшего называется коммерческая деятельность потерпевшего.