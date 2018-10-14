Сыр тульского фермера завоевал «золото» на конкурсе во Франции

Продукция тульского фермера Алексея Андреева признана лучшей на сырном конкурсе Fromonval во Франции, сообщают СМИ.

Как пишет «Комсомольская правда», Андреев обошел «десятки опытнейших конкурентов и удовлетворил рецепторы пресыщенных гурманов, сидящих в жюри». «Золото» продукция тульского фермера завоевала в номинации козьих мягких сыров с плесенью.

«Шок у нас, шок у французов», – заявил сам Андреев в Facebook.

Кроме того, тульский сыр получил «бронзу» в категории сыров Pâte molle special.

В конкурсе участвовали 64 сыродела.

Сыроварением Андреев занимается несколько лет. Как пишет издание, он «из успешного столичного предпринимателя превратился в простого тульского фермера».

В июне в Костроме прошел первый фестиваль, посвященный главному гастрономическому бренду региона – сыру.

В январе газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр.