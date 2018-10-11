Кремль разъяснил позицию по членству в Совете Европы

Заморозка членства России в Совете Европы не стоит на повестке дня в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не является вопросом повестки дня Кремля»,цитирует Пескова ТАСС.

«Это (необходимо обратиться) в министерство иностранных дел», – добавил Песков, сообщает РИА «Новости».

Источник агентства, между тем, рассказал, что последнее слово по выходу России из Совета Европы останется за комитетом министров иностранных дел СЕ и отметил, что вопрос решится не раньше июня 2019 года.

10 октября генсек СЕ Торбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит платежи в Совет Европы, то ее участие в уставных органах организации будет прекращено.

Ранее в сентябре глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказывала о возможном выходе России из Совета Европы.

Россия прекратила делать взносы в Совет Европы в летом 2017 года.